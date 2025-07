Júnior Mano nega participação em esquema de compra de votos após operação da PF

Assista: PF cumpre mandado na Câmara contra deputado cearense acusado de fraude e desvio

Pré-candidatura ao senado

O deputado é tratado como pré-candidato a senador em 2026.

No sábado passado, O POVO mostrou com exclusividade que, a pedido da Polícia Federal, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu mais 60 dias para que os investigadores concluam relatório sobre suposto desvio de emendas parlamentares no Ceará, no qual Mano é investigado. Com isso, a entrega do parecer fica para agosto. O processo corre em segredo de Justiça.