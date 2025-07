O que a PF aponta sobre Jr Mano, Eunício, Guimarães e Yury do Paredão e o que eles respondem

A Polícia Federal realizou mandados de busca e apreensão em endereços de sete pessoas e há menção dos deputados federais Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT) e Yury do Paredão (MDB) no inquérito que investiga desvio de emendas parlamentares

A operação da Polícia Federal (PF) que investiga o desvio de emendas parlamentares, fraude em licitações, desvio de verbas públicas em prefeituras do Ceará cumpriu mandados no gabinete e em residências do deputado federal Júnior Mano (PSB).

São ainda investigados crimes de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.

De acordo com as diligências, o deputado e Bebeto Queiroz (PSB), prefeito cassado de Choró , distante 168,1 km de Fortaleza, lideravam o grupo que autorizava a destinação de emendas parlamentares, inclusive de terceiros, para prefeituras previamente cooptadas, mediante exigência de retorno financeiro, um "imposto", na ordem de 12%.

As provas e investigações da Polícia Federal apontam com destaque a suposta participação central do deputado federal Júnior Mano como figura estruturante de uma organização criminosa voltada à utilização indevida de recursos públicos e à manipulação de processos eleitorais em diversos municípios cearenses.

"Há referência expressa em áudios que o grupo de que as verbas do gabinete seriam destinadas a compra de apoio político, ao financiamento oculto de campanhas e ao pagamento de influenciadores e jornalistas", segundo a PF.

O parlamentar reafirma sua confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal, e reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública.

Ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, Júnior Mano disse: "Eu não vendi e nem negociei emenda". Ele atribuiu o caso a perseguição do ex-senador Chiquinho Feitosa.

Eunício Oliveira e José Guimarães

Nestas investigações em que apuravam articulação de transferências com indícios de favorecimento a empresas vinculadas ao grupo de Bebeto Queiroz, foram identificadas tratativas que envolvem menções aos deputados federais José Guimarães e Eunício Oliveira. Eles, assim como Júnior Mano, são pré-candidatos ao Senado Federal pelo Ceará em 2026.

As investigações da PF apontam que em diálogo mantido entre Bebeto e Carlos Douglas, há referência à emenda parlamentar atribuída a José Guimarães, supostamente intermediada por Ilomar Vasconcelos, atual vice-prefeito de Canindé, com possibilidades de destinação para saúde, pavimentação ou “sarramento”.

Em mensagem posterior, Bebeto afirma para Cleidiane Queiroz ter sido informado, por meio de áudios que atribui a Eunício Oliveira, de que Guimarães teria indicado R$ 2 milhões de emenda para o município de Choró, e que o próprio Eunício também teria destinado R$ 1 milhão para Canindé.

Maria do Rozário, ex-prefeita de Canindé, narrou que Ilomar Vasconcelos teria relatado que obteve duas emendas parlamentares oriundas do gabinete de José Guimarães, e posteriormente, passou a insistir no repasse de 10% do valor de cada emenda com retorno. Ilomar foi vice de Rozário na Prefeitura e também é vice-prefeito atualmente, na chapa de Professor Jardel (PSB), apoiada por Bebeto,

Ela disse ter recusado as exigências, um dos motivos que levou ao rompimento político dela com o vice.

O que diz José Guimarães

O parlamentar divulgou nota nas redes sociais:

Diante das últimas atualizações no caso de suspeita de mau uso de emendas por deputados cearenses, alguns pontos para deixar claro que:

1 - Eu NÃO enviei emendas para Canindé e Choró, municípios citados na investigação. Uma rápida consulta ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) mostra esse fato.

2 - Eu não sou objeto de investigação pela Polícia Federal e não fui alvo de nenhuma busca e apreensão nas últimas horas.

3 - Tive o nome citado durante conversa de terceiros e isso, nem de longe, denota participação em qualquer organização que usurpa o dinheiro público e prejudica os cearenses.

Qualquer tentativa de me ligar a esse escândalo que envergonha a bancada cearense é puramente desonesta e direcionada. Sejam elas vindo de outros parlamentares ou por parte de veículos de imprensa que tenham interesses escusos por trás, inclusive eleitorais.

Como parlamentar, exijo a retratação com a verdade. Não há negociação de emendas, muito menos destinação. Um bom jornalismo requer apuração responsável dos fatos, e do processo em questão.

O que diz Eunício Oliveira

À coluna Vertical, do O POVO, Eunício afirmou destinar emendas a dezenas de municípios, "de forma transparente e de acordo com a legislação”. Afirmou ainda não ter sido notificado de investigação.

O deputado acrescentou que a emenda para Canindé só foi indicada em maio deste ano, para a saúde do município, e que ele já teria pedido a suspensão do recurso ao ministro Alexandre Padilha na terça-feira, 8, após a operação.

Nesta quarta-feira, o parlamentar enviou o link de uma notícia segundo a qual Gilmar Mendes teria dito a ele não haver inquérito para investigar o emedebista.

Yury do Paredão

O parlamentar Yury do Paredão tem vinculação nas investigações em diferentes níveis, considerados a partir de registros que apontam que o deputado federal teve interlocução direta e indireta com o núcleo operacional liderado supostamente por Bebeto Queiroz, segundo a PF.

Uma assessora de Yury, Lanuse, teria tido contato com o prefeito de Choró, solicitando informações acerca de um plano de ação da execução do tipo "transferência especial" destinada ao município. O deputado destinou 10 milhões de reais em emendas para a cidade.

Há registros de diálogos diretos entre Yury e Bebeto em que o parlamentar questiona se há alguma Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovada com pedido de aumento de limite de área de alguma “cidade sua”.

O que diz Yury do Paredão

O parlamentar se manifestou por meio da assessoria: "Não há, em absoluto, acusações em meu nome, como pode ser verificado nas matérias da imprensa e no inquérito em questão". Ele acrescentou não estar envolvido "em nenhuma acusação legítima". "Acredito na importância do diálogo respeitoso e construtivo, e estou comprometido em fazer política com seriedade, transparência e respeito pela verdade".