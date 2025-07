Wagner e Jr Mano trocam insultos nas redes e esposas, deputada e prefeita, entram na briga

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e o deputado federal Júnior Mano (PSB) subiram o tom em uma discussão nas redes sociais, com direito a troca de acusações. O debate se iniciou com um vídeo de Wagner, presidente do União Brasil Ceará, sobre a operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo Jr Mano.

"Não se fala em outra coisa em todo o País. Operação da Polícia Federal aqui no Estado do Ceará", disse Wagner no vídeo, que apesar de não citar nominalmente Júnior Mano, exibe imagens do deputado e manchetes sobre o tema. A postagem gerou reação de Jr Mano, que rebateu nos comentários, desencadeando uma discussão que, posteriormente, envolveu até as esposas dos políticos.