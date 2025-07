STF dá mais 60 dias para PF investigar possível desvio de emendas no Ceará

A Polícia Federal solicitou e o ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu mais 60 dias para que os investigadores concluam relatório sobre suposto desvio de emendas parlamentares no Ceará . O prazo foi concedido em meados de junho. Com isso, a entrega do parecer fica para agosto. O processo corre em segredo de justiça.

A investigação da PF apontou Mano com "papel central" em um esquema de manipulação de eleições municipais em 51 cidades do Ceará, por meio de compra de votos e desvio de recursos de emendas.

Entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, uma operações da PF e do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra o prefeito eleito de Choró , Bebeto Queiroz (PSB), colocaram o nome do deputado Júnior Mano (PSB) como suposto líder de um esquema de desvio de emendas parlamentares.

À época, O POVO procurou o deputado Júnior Mano, que negou envolvimento. “Eu não desviei emenda nenhuma”, afirmou. O POVO também contatou os advogados do deputado, que se posicionaram por nota. "O caso está sob sigilo. Não há qualquer comentário a se fazer", escreveu a defesa jurídica do parlamentar.

Cassação de Bebeto

A Justiça Eleitoral determinou, a partir de decisão do juiz Welithon Alves de Mesquita, da 6ª Zona Eleitoral do Ceará, a cassação dos diplomas do prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), e do vice-prefeito eleito, Bruno Jucá, e também a realização de novas eleições no município. A decisão ocorreu em abril.

A sentença atendeu a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) da coligação derrotada no pleito, que acusa a chapa do prefeito eleito de praticar abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2024. O juiz também determinou inelegibilidade de oito anos para Bebeto e Bruno. Aos citados, caberia recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Colaborou: Marcelo Bloc.