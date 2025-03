Elmano descarta aproximação com Ciro, mas torce que ele se entenda com Cid

Possível entendimento entre irmãos não ameaçaria a hegemonia do grupo petista no Ceará, avalia governador Elmano de Freitas em entrevista

Elmano foi questionado, dentre outras coisas, sobre o fato de o PSB de Cid ter feito o maior número de prefeitos nas últimas eleições (2024) no Ceará, somado ao fato de informações chegarem dando conta que ele e o irmão Ciro estão se reaproximado. "Isso representa alguma ameaça à hegemonia do PT em seu estado?", questiona a reportagem.

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) afirmou esperar que os irmãos Cid (PSB) e Ciro Gomes (PDT) se reaproximem, mas que a postura do pedetista inviabiliza qualquer aliança política. A declaração foi dada em entrevista às Páginas Amarelas revista Veja, publicada nesta sexta-feira, 21.

"Não vejo como ameaça um partido da base aliada crescer. No que diz respeito à aproximação dos irmãos, enquanto família, espero que reatem suas relações pessoais. Mas, do ponto de vista político, a postura que o Ciro tem hoje em relação ao PT, em especial ao presidente Lula e ao ministro Camilo Santana, é inaceitável e inviabiliza termos um relacionamento político positivo", explicou o governador.

Para o petista, os últimos posicionamentos de Ciro estão desvinculados da realidade, o que tem se refletido nas urnas.

"O posicionamento dele falta com a verdade e é completamente desvinculado da realidade, seja no estado, seja no país. É só olharmos os últimos resultados eleitorais no Ceará: o grupo política que o Ciro expressa não elegeu praticamente nenhum prefeito. A população está dando um recado claro para ele", explicitou.

A briga

Ciro e Cid estão afastados desde 2022, quando não houve consenso em relação à indicação do nome do PDT para a disputa do governo do Estado. Cid defendia que Izolda Cela (hoje no PSB, na época no PDT) disputasse a reeleição, ela que assumiu o governo meses antes, com a renúncia de Camilo Santana (PT) para disputar uma vaga no Senado. Já Ciro encabeçava a ela pedetista que defendia o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio (PDT), que acabou sendo o candidato e não conseguindo êxito na disputa.