Cid afirma que não ficará em lado oposto a Ciro na questão nacional

Em evento do PSB no último domingo, 27, Cid reconheceu que no âmbito estadual há diferenças, mas reforçou que pensa "absolutamente" como o irmão na questão nacional

O ex-governador do Ceará e senador da República, Cid Gomes (PSB) , disse no domingo, 27, em meio ao XVI Congresso Estadual da sigla, que jamais estará em lado oposto ao do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), no âmbito nacional. Cid e Ciro protagonizaram um embate no cenário político estadual, figurando em grupos distintos na esteira da eleição de 2022 e com relação estremecida desde então.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda no encontro, que ocorreu na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), Cid reforçou apoio à candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) à Casa Alta nas eleições de 2026. Para o senador, trata-se de “um compromisso pessoal” com o correligionário.

O evento reuniu lideranças importantes do PSB, como a presença do prefeito de Recife, João Campos (PSB). No encontro, o ex-deputado Eudoro Santana foi reconduzido para a presidência estadual do partido em meio a um momento de planejamento dos rumos que a sigla pretende seguir no Estado.

A data do encontro também marcou o aniversário de 62 anos do senador, que teve bolo e coro de parabéns. O bolo em homenagem ao ex-governador tinha uma placa com balões amarelos e a fachada do Congresso Nacional. O deputado Júnior Mano foi o responsável por puxar o canto de felicitações.

Nos últimos anos, Ciro se consolidou como uma voz de oposição ao governo do presidente Lula (PT) no âmbito nacional, com direito a críticas ao mandatário e aos aliados próximos. Já no Estado, Ciro é parte de grupo de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), ao passo em que Cid está em partido da base do governador e defende a continuidade do projeto.