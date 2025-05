Ciro diz não ter mais mágoa de Cid, mas vê irmão como "cúmplice da tragédia no Ceará"

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que não possui mais nenhuma mágoa do seu irmão Cid Gomes (PSB). Apesar de superado o sentimento, o pedetista, porém, declarou que o senador é "cúmplice" da tragédia que está acontecendo no Ceará pela atual gestão do PT.

"No pessoal eu não tenho mais nenhuma mágoa (do Cid). Deus tirou das minhas costas a dor lancinante de uma facada nas minhas costas, entretanto eu vejo fria e geladamente, como uma pessoa preocupada com o que tá acontecendo no Ceará, o senador Cid como conivente, como cúmplice dessa tragédia que tá acontecendo no Estado", afirmou nesta terça-feira, 6, em coletiva na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).