Ciro publica vídeo de quando era governador em meio a especulações de candidatura

Ciro compartilhou registro antigo da época que era governador / Crédito: AURÉLIO ALVES

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) publicou vídeo no sábado, 17, relembrando o tempo em que foi governador do Ceará. No registro, como aponta o pedetista, remete ao momento que ele e o hoje ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) receberam o prêmio mundial do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) pelo combate à mortalidade infantil. A reportagem cita o aumento da vacinação no Estado. "O Ceará foi pioneiro em toda a América Latina a conquistar o reconhecimento. Também tivemos a honra de ser homenageados em uma edição especial dos Trapalhões, com apresentação de William Bonner", escreveu o ex-governador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em resposta, políticos apontaram o desejo de ver Ciro de volta ao cargo. "Ciro Gomes, com fé em Deus, nosso futuro governador em 2026", disse o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT). "Ciro Gomes um dos mais qualificados quadros políticos do estado do Ceará", escreveu o vereador de Juazeiro do Norte, Alexandre Sobreira (DC). A publicação acontece em meio a especulações de que ele poderia se candidatar o ano que vem. Em encontro com membros da oposição, o ex-governador afirmou que o pré-candidato ao governo em 2026 é o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). "Alguns nomes, muito generosos, lembram o meu nome, mas não pretendo mais ser candidato a nada. Mas à luz dessa situação do Ceará, eu não posso me eximir de cumprir meu papel. Meu partido tem um candidato que é qualificado, que é o Roberto Cláudio", disse. A portas fechadas, Ciro reforçou ter a preferência de que o candidato do bloco ao Governo do Estado seja Roberto Cláudio. Mas, aos parlamentares, diferentemente do que disse na entrevista, o pedetista sinalizou aos aliados de que, caso necessário e tenha mais viabilidade, pode ele mesmo disputar o governo do Ceará contra o PT.