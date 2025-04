Sem citar Cid, Camilo diz que 'única certeza' para 2026 é candidatura de Elmano

Ministro da Educação, Camilo Santana (PT) / Crédito: Samuel Setubal

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), reiterou algumas vezes que o seu candidato ao Senado Federal em 2026 é Cid Gomes (PSB). Porém, as declarações foram sendo cada vez mais amenas neste sentido, uma vez que o próprio senador afirma não ter intenções de disputar novamente o cargo. Na declaração mais recente, na sexta-feira, 11, durante entrega da Medalha Iracema em Fortaleza, Camilo disse que a única certeza para 2026 é a tentativa de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), sem citar Cid.