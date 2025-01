Em meio a disputa na base, Camilo volta a defender reeleição de Cid para o Senado

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) voltou a defender que o senador Cid Gomes (PSB) dispute a reeleição em 2026. Embora não tenha antecipado qualquer debate mais aprofundado, o petista defende o pressuposto de que quem está em determinado cargo, seja de senador ou de governador, por exemplo, tem o direito de postulá-lo mais uma vez.

"Vou conversar ainda com o senador (Cid), mas eleição é só em 2026. A única coisa que eu parto do pressuposto é que quem está atualmente nos cargos, como o governador Elmano e o senador Cid, tem a prerrogativa de ir pra uma reeleição. Então eu parto desse princípio. No mais, nós vamos discutir ano que vem", declarou Camilo ao O POVO na segunda-feira, 27.