Governador do Ceará, Elmano de Freitas, faz aniversário e é parabenizado por aliados

Governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou ponto facultativo na próxima quinta-feira, 17 de abril / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

Governador do Ceará, Elmano de Freitas, faz aniversário neste sábado, 12 de abril, completando 55 anos de idade. Correligionários usaram as redes sociais para parabenizar o político

Um deles foi o ex-governador do Estado e atual ministro da Educação, Camilo Santana. "Feliz aniversário, meu amigo, governador Elmano! Que Deus siga lhe abençoando com saúde, sabedoria e força na missão de cuidar do nosso querido Ceará e melhorar a vida do nosso povo. Estamos juntos!!! @elmanofreitas", escreveu o petista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS | Bloco ligado a Camilo e Elmano no PT deve se chamar "Campo Popular", a ser lançado dia 12 O também petista José Guimarães, deputado federal e líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, parabenizou o companheiro de legenda. "Um sábado especial para comemorar o aniversário do nosso querido governador Elmano de Freitas. Que Deus abençoe ainda mais sua trajetória, que possa dar sempre saúde e disposição ao para continuar governando tão bem o nosso Ceará. Nós do PT temos orgulho de ter em nossos quadros um militante exemplar que está construindo um bonito legado. Muita paz, força e alegria, feliz aniversário!", escreveu ele. LEIA TAMBÉM | Eleição no PT: Guimarães afirma que quem apostar em briga com Camilo "vai quebrar a cara"



A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), também parabenizou o colega. "Hoje é o aniversário do nosso governador Elmano de Freitas. Que Deus continue lhe abençoando e guiando sua caminhada à frente do Estado do Ceará. Que você siga sempre com sabedoria, generosidade e coragem para transformar vidas e construir um estado cada vez melhor para o povo cearense", declarou. Elmano de Freitas: veja resumo da carreira do governador Elmano de Freitas nasceu em 1970 no município de Baturité, a 98 km de Fortaleza. Ingressou no Partido dos Trabalhadores (PT) em 1989, sendo eleito deputado estadual em 2014 e reeleito em 2018.