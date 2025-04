Pré-candidatura de Luizianne ao Senado tem que ser "respeitada", diz aliada

O Campo de Esquerda lançou a candidatura de Luizianne Lins (PT) ao Senado Federal / Crédito: Thays Maria Salles

O Campo de Esquerda, grupo dentro do PT, lançou a deputada federal Luizianne Lins como pré-candidata a senadora em 2026. Tal movimentação foi nutrida por aliados próximos da petista e vem cerca de um ano após ela ser preterida internamente para concorrer a Prefeitura de Fortaleza em 2025. A vereadora Professora Adriana Almeida, alçada candidata a presidente estadual do PT pelo Campo, disse esperar que a indicação de Luizianne à Casa Alta seja respeitada dentro do partido, destacando a trajetória da parlamentar.