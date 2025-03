Camilo crava Elmano candidato em 2026 e aponta diálogo para decidir nomes ao Senado

"A única coisa que nós temos certeza é a reeleição do Elmano e, claro, se o Cid Gomes, que tem um mandato hoje, for para reeleição, então essa é a única certeza que temos hoje em relação a 2026", disse.

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) atestou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) a reeleição no pleito de 2026. Camilo também chegou a citar uma tentativa de reeleição de Cid Gomes (PSB) para o Senado Federal, mas destacou que aguarda decisão do senador.

Pela base governista, Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Eunício Oliveira (MDB) também disponibilizaram seus nomes para uma futura candidatura.

“Eleição é só ano que vem, vamos tá vivendo o processo democrático em que todos têm o direito de se colocar como candidato com as pessoas, alianças e nós vamos fazer da mesma forma. Nosso candidato da reeleição é o governador Elmano. Nós vamos ter mais dois candidatos ao Senado e vamos procurar fortalecer a bancada de deputados federais e estaduais no próximo ano, no Estado do Cerará", apontou Camilo.

O ex-governador esteve hoje em evento de recondução do professor José Wally Mendonça Menezes ao cargo de reitor do Instituto Federal do Ceará (IFCE). O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e governador Elmano de Freitas (PT) também compareceram.