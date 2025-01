Colocando-se como pré-candidato ao Senado, Eunício diz: "Dá pra atender a vários partidos"

O deputado federal afirmou ter um entendimento com o ministro Camilo Santana (PT) e com governador Elmano de Freitas (PT) para que o MDB componha a chapa majoritária ao Governo e ele seja candidato ao Senado

Faltando mais de um ano para as eleições a nível federal e estadual, o cenário para a corrida dentro da base aliada no Ceará já se desenha. Eunício Oliveira (MDB) garante ter o apoio da maior liderança política no Estado, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governado Elmano de Freitas (PT), para disputar uma vaga no Senado.

"É muito cedo se falar isso, mas há, inclusive, um entendimento com o ministro Camilo Santana, com o governador Elmano, há um entendimento com o meu partido a nível nacional de que o MDB deva estar novamente na chapa majoritária (com a vice-governadora), e o ministro Camilo já afirmou isso publicamente, e que ele deseja a nossa volta ao Senado da República", disse nesta quarta-feira, 22, à Rádio O POVO CBN Cariri.