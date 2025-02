Camilo esteve com 3 pré-candidatos às duas vagas no Senado no mesmo dia e já defendeu um 4º

No sábado, 15, ministro esteve com José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB) e Chiquinho Feitosa (Republicanos); No fim de janeiro, Camilo defendeu ainda a reeleição de Cid Gomes em uma das duas vagas que estarão em disputa no Senado

Eventos festivos e sociais no fim de semana serviram para agitar ainda mais as conversas em torno do preenchimento das duas vagas para o Senado na chapa governista do Ceará. O principal líder político do Estado, Camilo Santana (PT), esteve em compromissos no sábado nos quais esteve, em momentos distintos, com três dos pretendentes às duas vagas. Todos trataram de publicar nas redes sociais fotos com o ministro da Educação.

No último sábado, 15, o ministro esteve com o deputado federal José Guimarães (PT) e com o presidente do MDB Ceará, deputado federal Eunício Oliveira, no aniversário de Guimarães. À noite, Camilo registrou presença em festa promovida por Chiquinho Feitosa (Republicanos), na fazenda Boisa, propriedade do presidente estadual do Republicanos.

No aniversário de Guimarães, na Praia do Futuro, Camilo chegou a sinalizar apoio ao deputado petista na disputa pelo Senado, desejo antigo de Guimarães que deve se lançar candidato em 2026. Segundo o ex-governador, o parlamentar petista estará “representando o povo do Ceará na Câmara Alta (Senado) em Brasília”. Camilo elogiou o correligionário: “Guimarães é um companheiro, um amigo, não deixa ninguém para trás”.

No local estava Eunício, que publicou registro do encontro com Santana nas redes sociais. “A festa foi um momento importante para reafirmarmos compromissos e apoios em nossa caminhada”, escreveu o emedebista em publicação na qual aparece abraçado com Camilo.