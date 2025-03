Eudoro descarta Júnior Mano e diz que candidato do PSB ao Senado é Cid

Eudoro Santana e Cid Gomes / Crédito: AURÉLIO ALVES

Presidente estadual do PSB no Ceará, o ex-deputado Eudoro Santana reafirmou que o candidato do partido ao Senado Federal é Cid Gomes, filiado à legenda.

Questionado pelo O POVO se pode apoiar o deputado federal Júnior Mano (PSB) para a vaga de senador ano que vem, o dirigente pessebista reiterou: “O nosso candidato ao Senado é o Cid, é o candidato à reeleição e nosso líder”.



Eudoro, contudo, ponderou que está muito "longe da eleição ainda" e que até lá as forças governistas devem discutir a formação da chapa que irá para a disputa.



De acordo com ele, a única tese hoje assegurada no PSB é de sustentação à reeleição de Elmano de Freitas para o Governo e de Cid para o Senado. As declarações foram dadas neste sábado, 29, durante congresso municipal que definiu a nova executiva do PSB em Fortaleza, à frente da qual continua Osmar Ponte. Já sobre a vaga remanescente na senatorial, na qual muitas lideranças estão de olho, Eudoro respondeu: “A segunda vaga não nos pertence”.



Em entrevistas que vem concedendo, no entanto, Cid tem defendido o nome de Mano para o Senado, demonstrando pouca disposição para concorrer a novo mandato.

A pré-candidatura do deputado foi lançada pelo senador durante evento oficial do PSB, em ato de filiação de deputados egressos do PDT.

Ex-PL, o partido de Jair Bolsonaro, Mano deixou a legenda após se indispor com a direção nas eleições de 2024, quando se alinhou ao grupo de Elmano e de Camilo Santana, ambos petistas.