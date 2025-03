Guimarães já fala como pré-candidato ao Senado e diz quem pode apoiar à vaga dele na Câmara

Guimarães estava ao lado do presidente interino do PT Nacional, o senador Humberto Costa (PT-PE). Ambos foram recepcionados por uma multidão, que contava com militantes petistas, deputados, prefeitos e ex-prefeitos, secretários, além de chefes de órgãos estaduais e municipais. Grande parte dos petistas presentes carregava um adesivo no peito com o dizer: “Guimarães no Senado”.

O deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Nobre Guimarães (PT), participou neste sábado, 29, da plenária do Campo Democrático , corrente petista ligada ao parlamentar, e já discursou em tom de pré-candidatura ao Senado, em 2026. O evento ocorreu na parte da manhã, no salão de um hotel localizado na Avenida Beira Mar, em Fortaleza.

Durante os discursos de líderes do campo, a plateia gritou “queremos Guimarães senador” em mais de uma oportunidade. A organização esperava a presença de pelo menos 30 prefeitos e representantes de centenas de municípios do Estado.

O líder do governo Lula disse ainda que é importante que o partido eleja seis deputados federais no ano que vem, para melhorar as articulações em Brasília. Nesse momento, citou os seus apadrinhados para o próximo pleito.

“Todos estão discutindo e é legítima a discussão de partidos para apresentar nomes para deputados ou senador (...) Portanto, quero dizer para vocês pela primeira vez. Está na hora do PT avançar, o que fizemos até agora deu para o gasto, esse campo é o maior vitorioso internamente do PT e precisamos fazer mais (...) Minha vida é toda dedicada ao PT e quero dizer, e u topo a parada de ser candidato a senador da República na próxima eleição . Eu topo sim, porque isso não é projeto pessoal, não é individual”, afirmou Guimarães.

Guimarães falou pela primeira vez, publicamente, que toparia ser candidato a senador em 2026. Ele ainda sinalizou quem pretende apoiar para concorrer à Câmara dos Deputados. O parlamentar citou os nomes do deputado estadual Fernando Santana ; da ex-prefeita de Icó, Laís Nunes ; e de Raimundo Martins Pereira , atual presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Ceará (Fetraece).

“Nosso time é esse aqui, viu Raimundo e Laís. E está chegando um outro companheiro que estarei junto com ele que é o Fernando Santana. É esse time que quero pedir. Quero dizer para você, Laís, que o que você fez em Icó te credencia para ser deputada federal. E esse bacana aqui (Raimundo), nunca me deixou de lado. Sempre que precisei, nos momentos mais difíceis, ele estava com a gente. Temos que ser gratos”.

Já Humberto, ressaltou Guimarães no quadro de disputa do Senado e disse que a escolha passará por uma construção. "Tem história no partido, cumpre o papel importante no Congresso, tem condições de ser esse nome. Eu na condição de presidente transitório sei que isso é uma construção para frente, mas torço bastante para que essa escolha possa recair no nome de Guimarães", declarou o presidente do PT.

Guimarães vinha falando que já havia aberto mão da candidatura ao Senado em outras ocasiões. Em coletiva posterior ao evento, defendeu a unidade partidária nas eleições internas de julho e reforçou que a construção de 2026 passa pela reeleição do presidente Lula (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e pelo diálogo interno e construção com aliados.