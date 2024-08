Presidente da Comissão do Hidrogênio Verde, Cid se ausenta de evento com Lula no Ceará

Cid participou apenas de um evento com Lula no Ceará neste terceiro mandato do petista

O senador Cid Gomes (PSB) não compareceu a evento, no Ceará, com a presença do presidente Lula (PT), para sanção do Marco Legal do Hidrogênio Verde (H2V). A ausência nesta sexta-feira, 2, chama atenção pelo fato de o parlamentar ser presidente da Comissão Especial para Debate de Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde (CEHV), no Senado Federal, tendo participado e articulado ações durante todo o processo de regulamentação do Marco Legal.

Cid também costuma participar de eventos sobre a temática, promovidos no Ceará. Na semana passada, por exemplo, esteve no Tribunal de Contas do Ceará (TCE), em uma roda de debate sobre o tema.

Além disso, a ausência se destaca pois o senador faz parte da base do governo federal no Senado e o partido dele, o PSB, integra aliança com o governo estadual.