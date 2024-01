Cid diz que filiação de Evandro ao PT "frustra" plano de sair em bloco: "Espero que seja só ele"

Senador defende decisão coletiva e unificada do grupo dissidente do PDT Ceará

Neste sentido, ele manifestou lamento com a antecipação da escolha pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão , prestes a ser oficializado como filiado ao PT .

"O fato de o Evandro já ter se antecipado, ter definido um caminho, frustra em boa parte aquilo que eu estou dizendo. Espero que seja só ele, caso isolado, e que todos os outros decidamos coletivamente", disse Cid.

"O que eu acho importante é: quanto mais alternativas tivermos, melhor, porque você vai poder escolher a mais adequada, a que se vincule melhor às nossas convicções políticas, ideológicas", analisou Cid no Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde recebeu a Medalha Engenheiro Paulo de Frontin em comemoração ao Dia do Engenheiro.

"Enfim, quanto mais alternativas melhor, isso não é ruim. Agora, o que a gente tem que fazer é uma decisão coletiva. O fato de ter várias alternativas e isso passar a ser caminho para um, caminho diferente para outro, a meu juízo não é bom".

Ele falou sobre o convite para se filiar ao PT e disse que ficou inviabilizado pelo partido não poder abrigar o restante do grupo: "Eu recebi pessoalmente convite. Quer dizer, pessoalmente pelos jornais, convite para eu ir. Mas não poderiam abrigar (no PT) as pessoas que estão comigo. Óbvio que isso não faz sentido. Só irei para um lugar onde todos que estão conosco, pelo meu desejo é unanimidade".