Em evento com Lula, ministros atacam Bolsonaro por comentário sobre Nordeste ser a "pior região"

Lula participa de solenidade sobre hidrogênio verde no Porto do Pecém Crédito: Vitor Magalhães

"Quando ele coloca que o Nordeste tem os piores indicadores e piores aspectos, ele devia lembrar do Estado do Ceará, que hoje é uma referência no Brasil da educação brasileira", dise o ministro. A seguir, com ainda mais ênfase, o ministro dos Transportes, o alagoano Renan Filho (MDB), respondeu a Bolsoinaro antes mesmo de saudar os presentes. "Bolsonaro desrespeitou o nordestino. Também me senti desrespeitado", afirmou. "Antes de mais nada, é desconhecer a região", disse sobre a fala do ex-presidente. "Por isso deixou quatro anos a obra da Transnordestina parada. Foi por isso que o Estado do Ceará talvez seja um dos únicos estados do Brasil que não tem as suas rodovias que dão acesso a Fortaleza duplicadas. Foi por isso que ele não garantiu a conclusão do Anel Viário de Fortaleza, na BR 020, deixou a obra parada. Foi por isso que ele promoveu, quando Camilo Santana foi governador, e foi sem dúvida alguma, um dos maiores governadores da história do Ceará, ele atacou esse Estado, para impedir e travar o desenvolvimento daqui", pontuou Renan.