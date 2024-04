Cid Gomes está presente em visita de Lula ao Ceará pela 1ª vez neste mandato

O senador Cid Gomes (PSB) está presente no trecho da Transnordestina, em Iguatu, no Centro-Sul cearense, município em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha obras da linha férrea. Esta é a segunda vez que Lula viaja ao Ceará apenas neste ano. A quarta vez em solo cearense na terceira gestão, iniciada em 2023 (relembre abaixo todas as visitas). É a primeira vez que Cid comparece a uma agenda do presidente no Ceará no curso da terceira gestão.

O senador cearense é da base de Lula no Congresso Nacional. A nível local, é aliado da principal referência do petismo no Ceará, o ministro da Educação Camilo Santana. Ambos são adversários do ex-governador Ciro Gomes (PDT). A ruptura entre ex-aliados é decorrente da disputa de 2022 no Ceará, quando PT e PDT trilharam caminhos diversos. Ciro apoiou Roberto Cláudio. Cid se postou neutro, para na sequência defender o PDT na base de Elmano, a contragosto de Ciro e do candidato derrotado ao governo.

É a primeira vez que Cid participa de agenda pública com Lula no Ceará depois que proferiu a frase na campanha de 2018, em ato de apoio a Fernando Haddad (PT): "O Lula tá preso, babaca". Em 2021, os dois já estiveram em reunião fechada. No ano passado, Lula sugeriu a Camilo convidar Cid para o PT. O senador pediu audiência com o presidente, que não ocorreu.