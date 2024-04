Assista ao vivo: Lula chega ao Ceará para visita a obras da transnordestina em Iguatu

Governador Elmano de Freitas, presidente Lula e ministro Camilo Santana Crédito: Fco Fontenele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Ceará, onde cumpre agenda nesta sexta-feira, 5, no município cearense de Iguatu, distante 361,4 km de Fortaleza. O voo presidencial chegou por volta de 10h42min ao aeroportov de Juazeiro do Norte. De lá o presidente partiu para Iguatu, às 10h56min, onde visita as obras da Ferrovia Transnordestina. O evento estava marcado para as 11 horas e será transmitido pelo canal Gov no YouTube. Assista abaixo: O presidente seguiu para o local do evento de helicóptero, no Acampamento da Transnordestina, no Distrito Suassurana, em Iguatu (CE). O percurso é de estrada de barro, de difícil acesso.

O que Lula faz no Ceará Além da visita à obras, também estão programados anúncios de investimentos federais para o Ceará, bem como a assinatura da ordem de serviço para o Ramal do Salgado, estrutura de segurança hídrica. Esta é a segunda vez que o presidente visita o Ceará em 2024. A primeira foi em janeiro, para o lançamento da pedra fundamental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Espaço do evento da transnordestina, em Iguatu, com presença do presidente Lula Crédito: Vítor Magalhães/O POVO Espaço do evento da transnordestina, em Iguatu, com presença do presidente Lula Crédito: Vítor Magalhães/O POVO Espaço do evento da transnordestina, em Iguatu, com presença do presidente Lula Crédito: Vítor Magalhães/O POVO

Contexto político atribulado Visita de Lula ocorre dois dias antes da eleição de delegados para a escolha do candidato petista em Fortaleza. Neste domingo, 7, serão eleitos 200 representantes para, em 21 de abril, determinarem o escolhido do partido para concorrer ao Executivo da capital cearense. Ao todo, o PT conta com cinco pré-candidatos: o ex-deputado federal Artur Bruno, hoje assessor especial do governo; o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar e a deputada federal Luizianne Lins. O próprio município que sedia o evento é fonte de impasses no PT. O diretório municipal chegou a oficializar a candidatura do empresário Sá Vilarouca. Porém, a executiva estadual aprovou o ingresso de Ilo Neto, filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB) ao partido. O governador Elmano de Freitas (PT) tinha compromisso com o deputado de apoiar o grupo no Município. Tradicionalmente, ele é adversário do PT. A escolha foi criticada por dirigentes municipais do PT, tendo em vista que Sá era um representante histórico do partido. Agora, ele sai da sigla em direção ao PSB. Com informações de Vítor Magalhães, enviado a Iguatu, e de Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri