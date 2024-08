Lula assina Marco Legal do H2V no Pecém nesta sexta-feira, 2; veja ao vivo

Presidente Lula vem pela quarta vez ao Ceará, dessa vez para agendas institucionais e convenção de Evandro Crédito: Fco Fontenele/O POVO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está nesta sexta-feira, 2, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) para sancionar o Marco Legal do Hidrogênio Verde (H2V) e financiar R$ 3,6 bilhões para a conclusão da Transnordestina, que deve chegar ao local. Assista ao vivo ao evento com Lula no Porto do Pecém

Os ministros Camilo Santana (Educação, Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) estão no evento, que iniciou às 11 horas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Empresários do ramo de energia, especialmente no âmbito renovável, e da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV) também encontram-se no local, dentre outros políticos e representantes de companhias.

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, disse que as iniciativas têm impulsionado o avanço do Nordeste, com políticas públicas e programas especialmente voltados à região, "possibilitado o crescimento, desenvolvimento, geração de renda e emprego para o nosso povo." Quais as outras agendas de Lula no Ceará? O presidente desembarca em Fortaleza nesta sexta-feira, 2, para cumprir agendas administrativas. Lula anunciará a ampliação do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), no Centro de Eventos, às 16 horas. O evento contará com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Conforme informado pelo chefe do executivo cearense, em publicação nas redes sociais, o presidente também participará de evento no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Na ocasião, Lula sancionará o Marco Legal do Hidrogênio Verde e o projeto de lei que garante o financiamento da Transnordestina em R$ 3,6 bilhões. Foto: Divulgação/Assessoria/José Guimarães Vinda do presidente foi tratada em reunião entre Lula, José Guimarães, Elmano de Freitas e Camilo Santana A agenda do presidente foi estabelecida após reunião, em Brasília, com Guimarães, Camilo e Elmano na quinta-feira, dia 25. Esta será a quarta visita de Lula ao Ceará, sendo a mais recente ocorrida no último mês de junho, quando anunciou investimentos em educação e inaugurou conjunto habitacional. A primeira ocorreu ainda em janeiro, quando ele inaugurou a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), na Base Aérea de Fortaleza.