No Ceará, Lula comemora 1º ouro do Brasil nas Olimpíadas: "Companheira Beatriz!"

O presidente aproveitou o gancho da conquista para comentar investimentos do Governo Federal no âmbito do esporte e do atletismo. Lula comentou do Bolsa Atleta, que estaria sendo recebido por “80% dos atletas que estão em Paris”.

“A nossa companheira Beatriz Souza, no judô, acaba de ganhar primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas!", anunciou Lula, na tarde desta sexta-feira, 2, em tempo real.

A conquista da primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris fez com que o presidente Lula (PT) interrompesse um pouco o discurso que fazia, em evento no Ceará , para parabenizar a judoca Beatriz Souza pela vitória. A atleta foi chamada de “companheira” pelo presidente.

Segundo o presidente, o benefício ajuda no crescimento dos atletas, enquanto eles não estão "famosos e com patrocínio". "Às vezes ele não tem um tênis para andar. Às vezes não tem um lugar para a menina jogar bola, para a menina saltar, para dançar. Não é bonito a gente ver aquilo na televisão? Por que a gente não garante que as crianças mais pobres tenham o direito de chegar ali? É só direcionar o dinheiro público para isso", disse.

O mandatário chegou a citar outra medalhista que seria beneficiária da Bolsa: Rebeca Andrade , vencedora da prata no individual geral da ginástica e do bronze na competição em grupo .

Nas redes sociais do presidente, também foi divulgada uma mensagem parabenizando a conquista: "Acabei de receber um recado aqui: nossa atleta Beatriz Souza acaba de ganhar a medalha de ouro no Judô. Que orgulho!."

Beatriz Souza derrotou a israelense Raz Hershko nos tatames da Arena Campo de Marte. Aluta equilibradae a brasileira se consagrou ao aplicar o golpe chamado "waza-ari" sobre a adversária.

Lula tem agenda de dois dia no Ceará e estará em Convenção de Evandro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita o Ceará e participa de duas agendas nesta sexta-feira, 2. A primeira, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana (RMF). Os textos tratam de temas conectados à transição energética, com a instituição do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, à criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e a investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina. Pelo tema, o evento se realiza no Porto do Pecém.

À tarde, em Fortaleza, Lula participa do anúncio da ampliação do programa Pé-de-Meia. A iniciativa é um incentivo financeiro-educacional destinado a estudantes matriculados no ensino médio público que são beneficiários do Bolsa Família. Ele funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nesta etapa de ensino.

No dia seguinte, no sábado, 3, a convenção que lança oficialmente Evandro Leitão (PT) como candidato a prefeito de Fortaleza e Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-prefeita contará com as presenças de Lula, Camilo e do governador Elmano de Freitas (PT). O evento a partir das 9 horas, no Centro de Formação Olímpica do Ceará (CFO).