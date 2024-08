Político, presidente e Ministério da Fazenda só trabalham com pressão, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 2, que políticos, presidente e o Ministério da Fazenda só trabalham com pressão. Ele deu a declaração no Porto do Pecém, no Ceará.

Lula falava sobre o programa Pé-de-Meia, que terá uma ampliação anunciada ainda nesta sexta. Mencionou a evasão de jovens do ensino médio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em seguida, disse: "Eu falei, 'vamos encontrar uma solução'. Se não tiver dinheiro, vamos lá para o Dario Durigan, secretário-executivo da Fazenda. Se ele reclamar, vamos forçar. Porque tanto político, presidente, quanto o Ministério da Fazenda, só trabalham com pressão. Se a gente não pressionar, não sai", declarou Lula.