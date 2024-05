Vice-presidente do PT sinaliza criação de nova corrente partidária com apoiadores de Luizianne

Conforme Liliane Araújo, grupo "tem gente de todas as correntes internas do PT"

Os apoiadores da deputada federal Luizianne Lins (PT) planejam criar uma nova força dentro PT. De acordo com a 1ª vice-presidente do PT Fortaleza, Liliane Araújo, o grupo tem se denominado de "Campo de Esquerda".

"Nós fizemos, nesse movimento em torno da chapa 100, um grande campo que a gente está chamando de Campo de Esquerda, e foi muito gratificante para nós termos chegado até aqui", conta Araújo.

Segundo ela, o grupo "tem gente de todas as correntes internas do PT". "Depois a deputada deve dar novidade sobre isso, mas (o objetivo é) para a gente organizar ainda mais forte a esquerda do PT. Isso é importante também: a gente demarcar essa posição e quem está no PT entender que o partido é plural, é democrático e esses processos são naturais para a gente".