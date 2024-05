Conduzido por Evandro, PT seguirá para diálogo com aliados, avalia Guilherme

Presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio, e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão Crédito: Divulgação/Assessoria Guilherme Sampaio

Após escolhido o pré-candidato para disputar a Prefeitura de Fortaleza, o Partido dos Trabalhadores (PT) seguirá para o fortalecimento do diálogo com os partidos aliados ao governo Elmano de Freitas. A projeção é feita pelo presidente do diretório municipal, deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio. Apesar de já existirem “conversas informais” com a base, o dirigente sinaliza que o processo deve ser liderado por Evandro Leitão, oficializado neste domingo, 21, como o postulante petista na corrida pelo Paço da capital cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Nós agora vamos afunilar essa discussão através do interlocutor que está legitimado para isso. Ficava muito difícil começar a discutir, por exemplo, a composição da chapa, a composição da aliança, sem o PT ter escolhido ainda o seu candidato”, diz.