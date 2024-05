Camilo recebe Evandro um dia após deputado ser escolhido pré-candidato do PT a prefeito

Em dezembro do ano passado, após enfrentar dissidências no PDT, Evandro se filiou ao PT

O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve reunido com o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), um dia após o Encontro Municipal ter escolhido o deputado para disputar o Paço Municipal em outubro.

Na companhia do deputado Julinho (PT) e do vereador de Maracanaú, Júlio César (PSD), Camilo e Evandro se reuniram para discutir ações destinadas à pasta de Educação do Estado do Ceará.

“E a semana já começa com muito trabalho. Hoje, estive em reunião com o Ministro da Educação, Camilo Santana, o pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o vereador de Maracanaú, Júlio César”, escreveu o deputado Julinho.