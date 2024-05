Guimarães quer apoio de Luizianne a Evandro, mas minimiza: "Se não trouxer, não tem problema"

O PT realiza encontro neste domingo, 21, para a escolha do candidato ou candidata à Prefeitura de Fortaleza. Evandro Leitão, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, deverá ser confirmado, mas enfrenta ainda a disputa com a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins. Foram as duas únicas candidaturas inscritas no encontro deste domingo. Os outros três pré-candidatos não se inscreveram.

O grupo de Evandro elegeu 118 delegados dos 200 que têm direito a voto. Luizianne tem 58. Isso praticamente sacramenta a escolha de Evandro, embora a votação seja secreta.

O grupo que apoia Luizianne pediu tempo para conversas. Ela se reuniu com os delegados que a apoiam e decidiu manter a pré-candidatura.