Elmano: amizade com Luizianne 'não se quebra' e tarefa é juntar, 'não alimentar problemas'

Na última sexta-feira, 19, Luizianne não compareceu a evento no qual Lula inaugurou a pedra fundamental do novo campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará. Segundo assessoria da parlamentar, o motivo foi o tratamento recebido em evento anterior com o presidente

Elmano reforçou ainda que esteve sábado com a direção estadual do PT , para ouvir sugestões e críticas sobre a gestão. “Acho que a gente precisa dialogar mais, conversar mais. Minha missão no partido é unir, unir o partido e os aliados”, complementou.

“Minha tarefa como governador é buscar juntar , não alimentar problemas ocorridos. Temos que buscar superar. A companheira Luizianne é uma companheira muito importante para todos nós, seja como deputada, ex-prefeita ou liderança. Assim como o ministro Camilo (Santana). E assim como todas as lideranças do PT”, disse, durante cerimônia de assinatura da ordem de serviço de construção de lotes da Transnordestina, em Fortaleza.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou o principal fato político da semana passada, gerado a partir da ausência da deputada federal e pré-candidata a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), em agenda com o presidente Lula (PT) em Fortaleza. O petista disse que sua tarefa é buscar juntar o partido em torno de um objetivo .

Ainda sobre a questão envolvendo Luizianne e Camilo, que têm relação estremecida há algum tempo, Elmano disse que não fará manifestações que gerem desentendimentos. “Quero fazer falas que a gente gere entendimentos no PT. Quando pedi para adiar a decisão do PT é porque imaginava que tínhamos questões ainda a serem resolvidas. O partido tem método, vamos construir entendimento.

Sobre como anda a relação com a ex-prefeita, o governador voltou a reforçar a proximidade. “Minha amizade com a Luizianne é para além dessas situações. Somos amigos e militantes, juntos, há mais de 30 anos. Isso não se quebra de maneira nenhuma”, concluiu.

Evento com Lula

Na última sexta-feira, 19, Luizianne não compareceu a evento no qual Lula inaugurou a pedra fundamental do novo campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará. Segundo assessoria da parlamentar, o motivo foi o tratamento recebido em evento anterior com o presidente, coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), pasta comandada pelo ministro e ex-governador cearense Camilo Santana (PT). A petista alegou "violência política".

“A ausência da parlamentar se deve ao fato de que, no último evento com a presença de Lula no Ceará, coordenado pelo Ministério da Educação, ela foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente", diz a nota, que segue: "A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela, que sempre foi apoiadora do presidente Lula".

Luizianne é uma das cinco pré-candidaturas já postas pelo PT para disputa das eleições de 2024, em Fortaleza. Outros pré-candidatos estiveram no evento com Lula. Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa, sentou em um assento no palco, próximo a Lula e outras autoridades. Já os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio ficaram em local distinto, na plateia à frente do palco.