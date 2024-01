Deputado defensor de cotas no ITA diz ter visto reações preconceituosas: 'Aviões vão cair'

Idilvan Alencar diz que não abrirá mão de defender a proposta, sobretudo quando as casas legislativas retomarem as atividades

Defensor de 50% das vagas do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) destinadas a egressos do ensino público, o deputado federal cearense Idilvan Alencar (PDT) relatou ter lido nas redes sociais reações preconceituosas à proposta que protocolará no dia 1º de fevereiro, quando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal retomam as atividades. Idilvan esteve na sexta-feira, 19, no hangar de esportes da Base Aérea de Fortaleza para lançamento da pedra fundamental do ITA campus Fortaleza.

"É uma proposta polêmica, né? Hoje saiu na Folha de S.Paulo, no Instagram do O POVO. As pessoas fazem muito ataque. 'Ah, é um absurdo', como se aluno de escola pública não tivesse competência. É bom deixar claro que, quando a lei das cotas foi criada, a universidade ficou mais plural, eles deram conta do recado", disse o parlamentar.



