Elmano quer apressar debate sobre candidato do PT: 'Sem entendimento, a base partidária decide'

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) afirmou que, se não houver acordo sobre a candidatura do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, a base de filiados deve decidir quem vai à disputa. Existem dois meios de isso ocorrer: Encontro Municipal e disputa por prévias. A primeira ocorre por meio do voto de delegados; as prévias, pela manifestação direta dos filiados ao PT de Fortaleza (veja a diferença).

Elmano já havia dito ao O POVO, em dezembro de 2023, ser contrário a acordos de cúpula. Elmano esteve ao lado de lideranças estaduais, entre as quais José Guimarães, líder do governo Lula, para assinatura da ordem de serviço de mais dois trechos da Transnordestina, no bairro Álvaro Weyne.



"O que eu tenho defendido é que se nós não chegarmos a um entendimento, a base partidária decida a candidatura que deve disputar, representando a todos nós, ao PT e aos seus aliados. Uma candidatura para apresentar um projeto para Fortaleza e eu estou querendo que a gente possa acelerar o debate", afirmou Elmano.

Na avaliação do governador, o PT deve "acelerar o debate" com "duas perguntas básicas": quais e como resolver os principais problemas de Fortaleza.