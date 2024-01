Lula lança ITA em Fortaleza e diz que viajará o País falando de educação com ministro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 19, que viajará durante uma semana pelo País para falar de educação com o ministro da área, Camilo Santana. A declaração foi dada no lançamento de um campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza (CE). O petista iniciou uma série de visitas a localidades do Nordeste e tem feito, nessas ocasiões, discursos em tom eleitoral, em meio aos preparativos dos partidos para as disputas municipais de outubro.

"Não vamos mais permitir que os gênios brasileiros tenham que sair do Brasil para serem consagrados. Eles vão ser consagrados dentro do Brasil", declarou Lula, após assinar o decreto que formaliza o campus do ITA na capital do Ceará. O presidente da República defendeu igualdade de oportunidades e de condições para todos os cidadãos e, nesse contexto, disse que tem "obsessão" por acabar com a desigualdade que existe entre o Nordeste e as outras regiões do País.

Lula lembrou que as Olimpíadas de Matemática e de Português, competição de conhecimento entre estudantes de escolas públicas e privadas, foi criada em seus mandatos anteriores no Palácio do Planalto. "Vamos ter que assumir um compromisso de aproveitar este mandato - me faltam três anos de governo - para que a gente possa resolver o problema da educação no Brasil ou, pelo menos, consolidar um processo de revolução na educação", emendou.