Sarto diz que não foi a evento do ITA com Lula, Camilo e Elmano por ter outro compromisso

Das três visitas do presidente Lula a Fortaleza, desde o início da gestão do petista, o prefeito de Fortaleza esteve presente em apenas uma ocasião

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), justificou a ausência no evento de lançamento da pedra fundamental do novo campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em Fortaleza, na última sexta-feira, 19, por um choque de agendas. No evento, o prefeito chegou a ser mencionado, no microfone, por um militar que saudava autoridades, mas ele não esteve presente.



Questionado pelo O POVO, nesta segunda-feira, 22, sobre o motivo do não comparecimento e se havia sido convidado, Sarto respondeu: “Tinha uma outra agenda que tinha sido pré-estabelecida e não pude adequar minha ida ao momento que teve lá no ITA. Mas a secretária de Educação foi representando o município”, justificou, sem mencionar qual agenda teria gerado o conflito de horários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última passagem de Lula por Fortaleza, em setembro do ano passado, Sarto participou de evento na sede do Banco do Nordeste (BNB), assim como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).