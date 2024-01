Direção do PT Ceará faz reunião, com Elmano e Evandro presentes

A direção executiva do PT Ceará se reuniu na manhã deste sábado, 20, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza

Um dia após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a direção executiva do PT Ceará se reuniu na manhã deste sábado, 20, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza.

Participaram do encontro o governador Elmano de Freitas e também o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, lançado nesta semana pré-candidato a prefeito de Fortaleza.