Nos bastidores do PT, há temor de crise sobre definição de candidatura em Fortaleza

O PT está dividido entre cinco pré-candidaturas: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar, Luizianne Lins

O Partido dos Trabalhadores (PT) já iniciou as atividades de um grupo de trabalho inicialmente voltadas à composição da chapa dos candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Há reunião programada para esta segunda-feira, 22. "E, na quinta, teremos a promissora reunião dos pré-candidatos à Câmara", disse Guilherme Sampaio, presidente do PT de Fortaleza e um dos pré-candidatos do partido à Prefeitura da Capital. O PT também se reuniu no sábado, 20, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza. A reunião do diretório estadual começou com apresentação feita pelo governador Elmano de Freitas sobre ações do Governo do Estado neste primeiro ano, com destaque para o programa de combate à fome. Foi formado também grupo de trabalho para avaliar o cenário em todo o Estado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As forças políticas tiveram espaço para falar sobre a avaliação do primeiro ano de governo, sobre o papel do PT e as eleições municipais. Nos bastidores, os comentários sobre a ausência da deputada federal Luizianne Lins (PT) na visita de Lula, ao apontar o tratamento em evento anterior do Ministério da Educação com a presença do presidente. Luizianne também não esteve presente sábado.

Ao lado de Guilherme Sampaio, Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais do Ceará, cargo vinculado à Casa Civil; Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece); Larissa Gaspar, deputada estadual; e Luizianne Lins, deputada federal, disputam a condição de representantes do PT na disputa ao Paço Municipal. A discussão que envolve os cinco petistas se desdobra paralelamente e com mais ênfase no ambiente partidário. "Nesse momento, estão em curso conversas entre as correntes políticas do PT, entre as lideranças e pré-candidatos, no sentido de aprofundar a análise da conjuntura dessas eleições com vistas a um consenso progressivo. Esperamos concluir esse processo até março", afirmou Guilherme. A meta de consenso se dá num contexto de acirramento da disputa. No episódio mais recente, a ex-prefeita de Fortaleza ausentou-se do compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sexta-feira, 19, sob alegação via assessoria de imprensa de "violência política". A deputada argumentou ter sido impedida de subir ao palco em evento anterior com Lula em Fortaleza, em 12 de maio do ano passado, organizado pelo Ministério da Educação, dirigido pelo ministro Camilo Santana (PT). O Palácio do Planalto informou que todos os deputados federais do Estado em que há evento com Lula são convidados do governo e têm lugar reservado. "Ela foi convidada e teria lugar no palco se tivesse comparecido", informou o governo em nota, informando não ter informações sobre a ausência de Luizianne na sexta. Evandro, próximo a Camilo, subiu ao palanque de Lula e ficou sentado na ponta direita da primeira fileira, em evidência atrás do púlpito a partir do qual as lideranças presentes falaram sobre a relevância de uma instituição com padrão de excelência em engenharia aeronáutica, o ITA, ser inaugurada em Fortaleza. Embora petistas evitem tratar do assunto em público, reservadamente há temor de escalada da situação entre Luizianne e, principalmente, Camilo.

