Eleições 2024: Lula deve ser ouvido sobre negociações do PT no Ceará, diz Conin

Presidente do PT no Ceará, Antonio Filho, o Conin, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve entrar nas articulações para a eleição de 2024. A viagem do Chefe do Executivo, nesta sexta-feira, 19, no entanto, teve caráter apenas institucional. No Estado, Lula inaugurou a pedra fundamental para construção de uma sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

"O Lula não veio especificamente tratar de eleição. No momento certo, cada estado vai discutir isso com a direção nacional, sobretudo as capitais, que a direção nacional acompanha, e o Lula evidentemente vai ser ouvido também", ressaltou Conin.

O presidente estadual avaliou que Lula "conhece muito o Brasil" e, mesmo sem a eleição ser o foco principal, o petista "volta com uma impressão, um retrato da situação". "Ele tem muito feeling político e quando a gente vai conversar com ele, ele já está sabendo de tudo e fica muito mais fácil para ele nos orientar, para ele opinar", disse.