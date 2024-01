Tensão entre Luizianne e Camilo cresce após visita de Lula: Jogo Político #269

Episódio do podcast discute cenário pré-eleitoral no PT em Fortaleza

O presidente Lula visitou o Ceará na sexta-feira, 19, em agenda com muitos desdobramentos políticos para o PT Ceará. A deputada Luizianne Lins , pré-candidata a prefeita, não compareceu e informou que o motivo foi ter sido impedida de subir ao palco em visita anterior do presidente organizada pelo Ministério da Educação, em maio de 2023. A reclamação confronta o ministro Camilo Santana . Tido como nome de Camilo para concorrer a prefeito, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, subiu ao palco de Lula . Este é o tema do Jogo Político episódio #269.

Acompanhe a cobertura do O POVO

Podcast Jogo Político: segunda-feira, às 14 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio



Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico

O POVO News: segunda a sexta-feira, às 18 horas, com as principais notícias do dia na política e muito mais. No Youtube do O POVO

Inscreva-se para receber a Newsletter do O POVO