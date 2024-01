Planalto sobre Luizianne: 'Ela foi convidada e teria lugar no palco se tivesse comparecido"

A deputada argumentou ter sido impedida de subir ao palco em evento anterior com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Fortaleza, em 12 de maio do ano passado, organizado pelo Ministério da Educação, dirigido pelo ministro Camilo Santana (PT). Somente depois ela pôde acessar a área principal do ato.

"Todos os deputados federais do estado da agenda são convidados pelo governo e têm assentos reservados. Ela foi convidada e teria lugar no palco se tivesse comparecido. Não temos informação sobre o comparecimento da parlamentar ao evento ontem", disse o Palácio do Planalto em nota.

O Palácio do Planalto afirmou que a deputada federal Luizianne Lins (PT) teria assento no palco do evento de lançamento da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, caso tivesse ido. O evento foi organizado pelo Ministério da Educação (MEC).

"(...) a ausência da parlamentar se deve ao fato de que, no último evento com a presença de Lula no Ceará, coordenado pelo Ministério da Educação, ela foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente", diz a nota da assessoria da parlamentar.

"A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela, que sempre foi apoiadora do presidente Lula, mesmo quando ele estava encarcerado na PF de Curitiba", acrescenta o texto.

A reportagem entrou em contato com o MEC no último sábado, 20, sem obter resposta até agora. Em 12 de janeiro de 2024, a ex-prefeita da Capital afirmou ao O POVO que a relação com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), beira a inexistência: "Nunca me ajudou em nada do ponto de vista político, assim, efetivamente."

Graduado petista afirmou a O POVO que o sinal amarelo para uma "crise sem tamanho" está ativado entre as principais lideranças do PT no Ceará. "Realmente, já há no meio das principais lideranças o entendimento de que há uma crise se avizinhando. A tarefa é mitigar danos para fazer com que o debate exista sem ameaças de competitividade depois", disse.

O Encontro de Tática Eleitoral irá definir se o partido terá candidato ou irá apoiar outro nome. Caso a primeira hipótese seja escolhida, será então decidido o modelo para definir quem do partido irá para a disputa: se por meio de Encontro Municipal ou de Prévias.

Conforme a mesma fonte, o potencial de cicatrizes decorrentes de uma disputa por prévias é considerável. É o meio pelo qual os filiados ao PT de Fortaleza se manifestariam de modo direto.