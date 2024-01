Como o discurso de Evandro evoluiu até anunciar pré-candidatura a prefeito de Fortaleza

Quase um mês após os dois principais momentos que marcaram sua chegada ao PT, a aprovação da filiação pela Executiva estadual e o ato de filiação, ocorridos em 14 e 17 de dezembro, respectivamente, Evandro finalmente entrou na disputa com as próprias palavras

"Em reunião hoje (segunda) com o presidente estadual do PT, Conin, e com o presidente municipal, Guilherme Sampaio, apresentei meu nome como uma das alternativas de candidatura à Prefeitura de Fortaleza este ano, dentro do arco de alianças que tem ajudado o nosso Ceará a crescer cada vez mais", anunciou. Na foto levada às redes, aparece ladeado por Camilo Santana, ministro da Educação, Elmano de Freitas, governador do Ceará, e José Guimarães, principais líderes do PT no Ceará.

"Qual o projeto melhor, aquele que representará melhor esse projeto e aí, sim, iremos enfrentar, ou conosco ou com outra candidatura, aquilo que é o melhor para Fortaleza", disse Evandro em setembro, quando já havia anunciado a saída do PDT e era especulado ou no PT ou no PSB, para onde o senador Cid Gomes levará todo o seu grupo. Ele marcou presença no evento como governador em exercício em razão de viagens internacionais de Elmano e Jade Romero, vice-governadora do Ceará. Fez foto com a camisa do PSB.

"Chegou a hora de dizer que eu estou saindo do PDT", anunciou em plenário o presidente. "Iremos continuar o processo de transformação, de mudança no Estado do Ceará, seja onde for".

"Foram mais de 103 mil pessoas que se lembraram que acreditaram em nosso trabalho e hoje eu estou focado nisso, eu acredito que para essa discussão, para Prefeitura de Fortaleza, nós teremos momentos mais apropriados", disse. "Quando for em 2024 a gente vai mergulhar sobre essas instruções", afirmou Evandro num contexto em que lideranças da Assembleia ligadas a Camilo o convidavam abertamente a se filiar ao PT e se manifestavam em favor de eventual candidatura. No caso, De Assis Dinis, líder da bancada do PT na Assembleia, e Júlio César Filho (PT), ex-líder do governo Camilo Santana.

"Não irei fugir de nenhum tipo de desafio que porventura nós tivermos. Estou na vida pública para construir, para que a gente possa se sentir útil na vidas das pessoas. A política tem esse poder de mudar a vida das pessoas. Eu me coloco à disposição, estou em um momento da minha vida pública muito empolgado e dedicado com qualquer desafio que porventura nosso projeto político venha a nos colocar"

"Sendo recebido pelo presidente Lula, em Brasília. Uma honra e uma grande alegria estarmos juntos, pela reconstrução do Brasil e pelo crescimento do nosso Ceará", disse Evandro um dia após ter sido aceito no PT. Em setembro, Lula disse em entrevista ao O POVO não ver problemas na hipótese um recém-filiado ser lançado à disputa ao Executivo.

A Executiva do PT Ceará aprovou a filiação Evandro e mais sete prefeitos. Três dias antes, ao realizar o pedido de filiação, Evandro disse ser "uma das mais importantes decisões da minha vida pública", mas não falou diretamente de disputa eleitoral. "Meu coração escolheu o PT. E com o coração, cheio de força e esperança, seguirei firme na luta", comemorou.

Com boné do Movimento Sem-Terra, organização profundamente identificada com o PT, Evandro participou ao lado de colegas parlamentares do "Vem para Alece". Comeu produtos orgânicos plantados e colhidos pelo movimento. Ao som de forró, o evento ofertou serviços à população.

"O PT tem no Ceará lideranças muito fortes, experientes e atuantes, como o governador Elmano de Freitas, a deputada Luizianne Lins, o ministro Camilo Santana, o nosso líder na Câmara José Guimarães, entre outros. A energia e quantidade de quadros do PT do Ceará é invejável. E também tem gente boa nos partidos aliados. Não é um problema de falta de nomes. Tomaremos a decisão no tempo certo."

"Não é momento para nós conversarmos sobre isso. No momento oportuno... Hoje é um dia de filiação. Hoje é um dia de filiação, um dia festivo para que a gente possa estar assinando a ficha aqui, como nós assinamos. No momento oportuno nós iremos conversar sobre isso", disse Evandro no dia do ato de filiação ao PT. Embora evitasse falar como pré-candidato, Evandro Leitão foi saudado com coro de "prefeito" por parte da militância presente em dois momentos do evento.

