PT aprova filiação de Evandro Leitão e 7 prefeitos

A Executiva do PT Ceará aprovou nesta quinta-feira, 14, a filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alece), Evandro Leitão, e de sete prefeitos. A entrada do grupo será oficializada em ato no próximo domingo, 17.

Os prefeitos que chegam ao PT são:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Italo Brito, prefeito de Nova Olinda

Professor Marcelão, prefeito de São Gonçalo do Amarante

Laís Nunes, prefeita de Icó

Sebastiãozinho, prefeito de Chaval

Aníbal Filho, prefeito de Granja

Kennedy Aquino, prefeito de Uruoca

Guilherme Saraiva, prefeito de Barbalha.

A filiação desses nomes acontecerá às 9h da manhã do domingo e contará com a presença de lideranças do PT como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, a senadora Augusta Brito e o deputado federal José Guimarães.