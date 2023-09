Evandro diz que é a população que deve avaliar se Sarto é competitivo

Evandro Leitão recebeu camisa do PSB, um dos partidos para o qual tem convite para se filiar Crédito: Vítor Magalhães

No exercício do governo do Ceará, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, cumpre intensa agenda nesta segunda-feira, 11, onde buscou pouco falar sobre política. Indagado em entrevista coletiva sobre a competitividade do prefeito José Sarto (PDT) na disputa pela reeleição, Evandro diz que é o eleitor quem deverá responder. "Quem tem que avaliar isso é a população de Fortaleza", afirmou.