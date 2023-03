Evandro: Sarto deve ir para a reeleição "em condições normais", mas depende de avaliação

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT), avaliou como natural a candidatura do prefeito José Sarto (PDT) à reeleição em Fortaleza, "em condições normais", mas destacou que a concretização disso depende da avaliação sobre a gestão, a ser medida inclusive em pesquisas. Ele considera cedo para haver essa discussão bem como para avaliar o próprio desempenho da administração. Também acha precoce debater a possibilidade de ele próprio concorrer a prefeito da Capital na próxima eleição, em 2024. Ele foi entrevistado pelos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, nesta quinta-feira, 2, no programa O POVO no Rádio, na Rádio O POVO CBN.

"Essa questão de ser natural que aquele que está à frente apresentar o seu nome para dar continuidade, em condições normais, eu acredito que isso seja algo que todos nós tenhamos, eu pelo menos tenho essa compreensão". Porém, ele acrescentou: "Agora, é óbvio que isso aí vai depender muito da situação de como o gestor estará mais na frente, a avaliação que a população faz do gestor. Tudo isso passa por uma avaliação, uma avaliação de uma pesquisa qualitativa, não só quantitativa, mas também qualitativa. Para isso, temos de dar tempo ao tempo".

O presidente da Assembleia ainda pontuou sobre a situação de Sarto. "Agora, em condições normais, claro que ele que está à frente, em condições normais, ele estando numa situação positiva junto à população, é normal que ele se coloque para ser reconduzido, se assim a população entender".

Porém, o deputado destacou que não é o momento para esse debate e é preciso baixar a tensão. "Temos agora de trabalhar para a população, é isso que ela espera de todos nós".

Evandro candidato?

O presidente da Assembleia respondeu ainda se ele próprio poderia concorrer a prefeito de Fortaleza. Ele também considera a discussão precipitada. "Acredito que a eleição, relativamente a nós, a pergunta que foi feita sobre a minha pessoa, acho que ainda está muito cedo para que a gente possa também estar tecendo qualquer tipo de situação a esse respeito. Acredito que no momento certo, mais na frente, a gente possa estar abrindo essa discussão".

Ele reforçou não pretender antecipar a eleição, mas destacou. "Eu torço que o PDT tenha seu candidato", e emendou: "Vamos aguardar para aquele que for escolhido mais na frente, aquele que for escolhido pelo nosso partido, aí sim a gente possa estar todos nós unidos".

Evandro também considera cedo para avaliar a gestão Sarto, que completou 26 meses e tem 22 pela frente. "A equipe dele tem se esforçado, tem trabalhado no sentido de estar atendendo às demandas", afirmou. "Ainda é precoce fazer uma avaliação mais precisa".

Situação no PDT

Sobre o momento atual do PDT, Evandro comentou. "Pela primeira vez eu vejo uma certa, digamos, instabilidade no nosso partido. Desde a campanha do ano passado nós estamos passando por momentos de dificuldade, isso é público e notório". Ele destacou que é filiado desde 2009 e se trata do único partido ao qual pertenceu. Na época, os Ferreira Gomes nem estavam ainda na sigla.

"Peço a Deus que nós possamos ter maturidade para superar as dificuldades, maturidade para superar os desafios, maturidade para superar sobretudo as diferenças", afirmou o deputado estadual.

Evandro prosseguiu: "Esse pleito eleitoral último nos fez repensar muitas coisas. Não adianta nós ficarmos remoendo situações que ocorreram".

Ele defendeu ainda que o partido tome uma decisão sobre apoiar ou não o governo Elmano de Freitas (PT) — e se alinha com os favoráveis ao entendimento.

"Eu particularmente tenho a opinião de que já deveria ter sido decidido oficialmente sobre essa situação. Na medida em que não se tem uma posição oficial, decidida em diretório, sobre esse apoiamento ou não, dá margem para aqueles que têm diversas compreensões", destacou.

"Inclusive a compreensão da independência, inclusive a compreensão de não ser base do governo, mesmo praticamente a grande maioria dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa já ter demonstrado apoio para o governador Elmano", salientou sobre as diferentes visões. "É um aspecto importante, para que não deixe dúvidas para nenhum de nós, 13 deputados, qual é a posição do PDT. E para não ter esse vácuo de interpretação, de compreensões diversas e de desejo".

Evandro afirmou que o posicionamento é importante para orientar a bancada. "A gente fica no limbo", disse sobre a situação atual. "O partido tem de, a meu ver, ter uma posição concreta e oficial sobre o apoio ou não ao governo Elmano".

E detalhou a própria posição. "No que depender desse deputado que vos fala, eu não só compreendo como defendo que o nosso partido deve estar na base aliada do governador Elmano, tendo em vista a maioria avassaladora dos deputados ter essa compreensão".

