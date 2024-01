Evandro se encontra com Lula em Brasília após confirmar ida ao PT

A filiação do presidente da Alece ao PT acontecerá no próximo domingo, 17, em evento no Hotel Oásis Atlântico na Avenida Beira Mar. Evandro é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza e tem o apoio de lideranças dentro e fora do PT.

"Sendo recebido pelo presidente Lula, em Brasília. Uma honra e uma grande alegria estarmos juntos, pela reconstrução do Brasil e pelo crescimento do nosso Ceará", escreveu Evandro em postagem nas redes sociais.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão , se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília nesta terça-feira, 12, um dia após fazer o pedido oficial de filiação ao PT.

O encontro do deputado estadual com o presidente Lula mostra uma costura de alianças em favor de seu nome visando as eleições municipais de 2024. Evandro é aliado de primeira ordem do ministro Camilo Santana e recebeu o apoio do governador do Ceará, Elmano de Freitas e José Guimarães.

Em visita ao Ceará em setembro, Lula disse em entrevista ao O POVO não ver problemas em um recém-filiado ao partido ser escolhido como candidato. "A energia e quantidade de quadros do PT do Ceará é invejável. E também tem gente boa nos partidos aliados. Não é um problema de falta de nomes. Tomaremos a decisão no tempo certo", declarou.

Evandro no PT

Ao anunciar sua escolha pelo PT, Evandro afirmou que a decisão veio do "coração" e sua trajetória política sempre esteve muito próximo do parte, fazendo parte do mesmo projeto e tendo, inclusive, sido líder de governo de Camilo na Alece.

"Mais que respeito e admiração pelo PT, comungo dos mesmos ideais, da luta pela democracia e por mais justiça social. E quero contribuir, junto com tantos e tantas, para o crescimento do nosso Ceará e para a reconstrução do Brasil", escreveu em suas redes sociais.