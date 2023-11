Evandro Leitão usa boné do MST e dança forró em evento da Alece

Evandro Leitão (PDT) ao lado de deputados usando boné do MST Crédito: Reprodução/Instagram/Evandro Leitão

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), aproveitou o Vem pra Alece para socializar com a comunidade. O deputado participou do evento que ofereceu serviços para população e momentos de descontração entre os membros da Casa parlamentar. Em meio à crise interna no PDT e seu pedido de desligamento do partido para possível migração para o PT, Evandro também apareceu usando boné do Movimento Sem Terra (MST) ao lado dos deputados estaduais como Renato Roseno (PSol) e Danniel Oliveira (MDB). Na imagem, eles estavam experimentando produtos orgânicos plantados e colhidos pelo movimento e que estavam sendo comercializados em feirinha no local do evento. O presidente da Alece também aproveitou o momento de festividade do evento para dançar forró com sua esposa, Cristiane Sales Leitão, ao lado de outro casal que curtia o som da banda Kbra da Peste.