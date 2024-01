Evandro se lança oficialmente pré-candidato a prefeito de Fortaleza

Evandro disse ser defensor do projeto governista que tem Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Camilo e Elmano como ldierenças. "Defendo o projeto que busca cuidar dos que mais precisam, e não apenas das áreas mais ricas da cidade. Um projeto que não é apenas meu, mas de muitos e muitas que querem o bem de Fortaleza e do Ceará", afirmou.

"Em reunião hoje com o presidente Estadual do PT, Conin, e com o presidente Municipal, Guilherme Sampaio, apresentei meu nome como uma das alternativas de candidatura à Prefeitura de Fortaleza este ano, dentro do arco de alianças que tem ajudado o nosso Ceará a crescer cada vez mais", disse em texto.

Ele relembrou também que foi secretário do Trabalho e Proteção Social, na gestão de Cid Gomes (PDT), além de ser deputado e presidente da Assembleia Legislativa. O deputado não deixou de lado o clima da sigla que já tem outros pré-candidatos os quais Evandro se dirigiu como "companheiros de projeto íntegros e de grande contribuição ao nosso Estado". O petista disse ainda que deve buscar a militância da sigla e partidos aliados para tentar se viabilizar como candidato e apresentar "um projeto para Fortaleza".

"Com todo o respeito aos demais pré-candidatos, Guilherme Sampaio, Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Artur Bruno, companheiros de projeto íntegros e de grande contribuição ao nosso Estado e à nossa Fortaleza, quero dialogar, junto com a militância do PT e partidos aliados, para apresentarmos um projeto para Fortaleza, onde nasci e fui criado", disse.

O deputado citou ainda que quer trabalhar para ações integradas entre Prefeitura e os Governos Estadual e Federal, além de mencionar melhorias na área da educação e saúde.

O anúncio confirma as movimentações que levaram ele a deixar o PDT e se filiar ao PT. A sigla brizolista já tinha definido como prioridade, em nível nacional, que José Sarto seria o candidato, inviabilizando que Evandro fosse candidato.

O deputado conseguiu carta de anuência, votada na presidência de Cid no PDT, ingressou na Justiça e conseguiu o direito de se desfiliar sem perder o mandato. PDT nacional tenta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reverter a decisão. Evandro tem sido citado por aliados como o nome mais viável por ter proximidade com lideranças de outros partidos. No entanto, a preço de hoje, os partidos que dão sustenção como MDB, PSD e Republicanos não disseram ter vetos a nenhum dos pré-candidatos.