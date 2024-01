Luizianne janta com Elmano, diz que candidato não será decisão da cúpula e aponta "assédio" a bases

A ex-prefeita de Fortaleza e atual pré-candidata do PT disse que o governador foi claro e que não se deve "tratorar" a dinâmica interna do PT; ela relatou ainda que não há vetos de partidos da base aliada de Elmano ao seu nome para a disputa eleitoral em 2024

A parlamentar destacou questões dialogadas com o governador. A primeira delas foi uma sinalização de Elmano de que a dinâmica interna do PT será respeitada e que a decisão sobre candidatura não deverá partir da cúpula petista . Ainda sobre o assunto, Luizianne disse ainda que Elmano confirmou que não há vetos ou resistência de nenhum partido da base aliada ao seu nome para a disputa eleitoral que se avizinha.

Em vídeo publicado nas redes sociais, na sexta-feira, 22, a petista disse que teve uma “conversa muito boa” com o gestor e aliado local, na qual esclareceu diversos pontos sobre as eleições de 2024 e o andamento dos processos internos do PT para definir candidatura.

A deputada federal Luizianne Lins (PT) jantou com o governador do Ceará , Elmano de Freitas (PT), na noite da última quinta-feira, 21, em Brasília. O encontro havia sido informado na véspera ao O POVO pelo governador.

Elmano havia expressado os mesmos posicionamentos em entrevista ao O POVO na última quarta-feira, 20.

“Elmano deixou muito claro que não existe nenhuma resistência dos partidos que compõem a base. Partidos que estão colaborando com o governo e que aceitariam se a candidatura do PT fosse o meu nome, o nome do Evandro, do Artur Bruno, do Guilherme, da Larissa. Não há vetos a qualquer nome. Outra coisa importante a se dizer, é que o governador é contra o partido tomar decisão de cúpula. Elmano é um militante de base do PT, ele sabe da dinâmica do PT e defendeu que o partido possa passar por um processo democrático”.

A deputada destacou o desejo do governador de que se busque o consenso. “Seja (por meio) do encontro, das prévias, vamos tomar a decisão em março. (Elmano) Deixou isso muito claro, para quem também achava que poderia fazer maioria no partido para simplesmente passar por cima, tratorar”, pontuou.

Por fim, Luizianne relatou que tem recebido denúncias de assédio às bases, com intuito de desequilibrar a disputa interna do PT. Embora não tenha especificado quando e onde as supostas ações estariam ocorrendo, ela disse que Elmano comunicou que não permitirá nenhum tipo de intromissão institucional no processo de escolha petista.

“Estamos recebendo denúncias de pessoas nossas, nas comunidades, nossas lideranças, que estão nos bairros, estão sendo assediadas do ponto de vista político. Questionei ao Elmano se ele estava sabendo de algo, ele disse que não, mas foi muito claro em dizer que não vai admitir nenhuma intromissão do ponto de vista institucional, de quem quer que seja, na dinâmica interna do partido. Vamos combinar, é muita covardia. Olha a confusão, se você imaginar que instituições, em tese, fossem utilizadas para fazer algum tipo de coisa, para desequilibrar a disputa interna do PT, seria muito complicado”.