Elmano chega com Evandro a evento de lançamento do VaiVem em Maranguape

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), chegou na manhã desta quarta-feira, 20, juntamente do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), na Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato Gomes de Matos, no bairro Outra Banda, em Maranguape.

No evento é feito o lançamento oficial do programa VaiVem, sancionado por Elmano na última segunda-feira, 18, que institui a implantação do Programa VaiVem na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O programa vai garantir passagens gratuitas, uma de ida e uma de volta, nos deslocamentos entre os municípios sejam assistidos pelo serviço metropolitano nos modos rodoviários ou metroviário.