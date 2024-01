Lula visita Fortaleza em janeiro para inaugurar pedra fundamental do ITA, anuncia Elmano

A informação foi dada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, que garantiu a primeira seleção em 2024 e a primeira turma em 2027

O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) na manhã desta quarta-feira, 20, em Maranguape, onde participou do lançamento do programa VaiVem. Ainda segundo ele, em 2024 terá seleção do ITA e 2027 se inicia a primeira turma.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará Fortaleza, capital do Ceará, em janeiro de 2024 para lançamento da pedra fundamental que dará início às obras da sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado.

O governador ainda destacou que o Estado estará responsável por realizar as obras na antiga Base Aérea de Fortaleza, local da sede do ITA, com cursos de formação de nível superior, mestrado, doutorado e pesquisas.

"Nós teremos três cursos de formação de nível superior, mestrado, doutorado, pesquisa na área de energia, sistema de informação, sistema de engenharia, que eu não tenho nenhuma dúvida representar um fato histórico´para o povo cearense. O Governo do Estado vai fazer as obras e em 2024 já tem seleção do ITA e em 2027 a turma inicia a sua etapa do Ceará", completou.





Há menos de uma semana, Lula afirmou em evento que a inauguração da sede do instituto é "uma dívida de gratidão ao Ceará". Ele ainda acrescentou que a construção da instituição é “porque em todo vestibular do ITA, 40% dos estudantes que vão pro ITA são estudantes que fazem vestibular no Ceará”.

Lula havia manifestado o seu desejo de viajar ao Ceará para participar do evento ainda no mês de outubro, a princípio seria em dezembro. Em novembro, Elmano assinou um acordo de cooperação técnica para a construção da unidade do ITA em Fortaleza.