Domingos diz não ter "dificuldade" com nenhum petista, mas destaca nome de Evandro

Conforme Domingos, o PSD aguarda momento para sentar com as lideranças petistas

Presidente do PSD no Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho, reiterou que o partido seguirá junto do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O dirigente disse não ter “nenhuma dificuldade” com os nomes do PT, dos quais cinco já se colocam como pré-candidatos, mas destacou o “peso” político do presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, recém filiado em evento de grande porte.

Questionado se o PSD vai tentar pleitear a vice na chapa, Domingos avaliou que o debate ainda não começou e pontuou as boas votações de deputados da legenda em Fortaleza. “Ainda não foi iniciado processo de conversação em relação à chapa majoritária, ainda estamos assistindo o processo interno do PT para saber quem será o candidato. Não temos dificuldade com nenhum nome do PT".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Todos (os pré-candidatos) muito leves, com bom relacionamento. O Evandro evidente, como presidente da Assembleia Legislativa, como um deputado que já entra no Partido dos Trabalhadores com uma larga relação com os partidos políticos, é sempre um facilitador”, disse.